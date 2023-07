Rio Grande do Sul tem forte queda de temperatura nesta sexta-feira

Um sistema de alta pressão atmosférica avança com queda forte da temperatura e frio em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, dia 14 de julho. As informações são da Metsul Meteorologia. Na faixa Leste e Nordeste a circulação de umidade associada ao ciclone mantém a instabilidade com períodos de chuva e não se afasta precipitação invernal ou neve nos pontos de maior altitude. Atenção ao nível dos rios da Metade Norte do Estado. No turno da manhã o frio será intenso com marcas abaixo de 5°C em muitas cidades. A tarde será fria mesmo com a presença do sol na maioria das áreas. As máximas tendem a oscilar entre 11ºC e 13°C. Nesta sexta-feira, dia 14 de julho, será com umidade em Porto Alegre e poderá ocorrer pancadas de chuva na primeira metade do dia. O ar gelado mantém a temperatura baixa e a sensação de frio o dia todo. No fim de semana o sol predomina e o frio será mais intenso na manhã de sábado, dia 15 de julho. A temperatura sobe gradativamente. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira