Prefeitura de Porto Alegre sanciona lei que aumenta punição sobre furto de fios

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sancionou a Lei 13.550 na manhã desta quinta-feira (13) em ato no Paço Municipal. De autoria dos vereadores Comandante Nádia (PP) e José Freitas (REP), o decreto endurece as penalidades para receptadores de material furtado.A partir de agora, ferros-velhos ou depósitos onde forem encontrados hidrômetros, fios, cabos telefônicos, tampas de bueiro e outros materiais provenientes da prestação de serviços de internet e televisão, serão apreendidos pelos fiscais da prefeitura. Se cinco dias depois da apreensão o responsável não apresentar provas de que é dono da mercadoria, o estoque poderá ser apreendido e destinado para reciclagem ou destruição. Além de determinar a perda dos bens, a lei prevê a interdição dos locais com cassação de alvarás de localização e funcionamento e aplicação de multas. Os estabelecimentos que reabrirem sem autorização podem ser proibidos de funcionar por pelo menos dois anos. “Com a lei, vamos apertar o cerco. Temos que quebrar essa cadeia criminosa e estamos dando um passo adiante no processo em parceria com órgãos de segurança e apoio dos vereadores que ajudam na construção destas leis” comentou o Prefeito Melo. A lei sancionada hoje é uma atualização da lei que regulamentou a atividade de ferros-velhos na Capital, sancionada em junho do ano passado.