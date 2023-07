Governo do Rio Grande do Sul alerta para possíveis enchentes pós ciclone

Terceiro ciclone que assola o Rio Grande do Sul em um pouco mais de 20 dias, o fenômeno meteorológico registrado na noite desta quarta (12) para quinta-feira (13) . No entanto, o alerta da Defesa Civil do RS segue no nível mais alto, pois os ventos e as chuvas fortes atingiram uma área mais ampla do território gaúcho. Além disso, há preocupação com a possibilidade de enchentes em localidades próximas a cursos d’água. . No entanto, o alerta da Defesa Civil do RS segue no nível mais alto, pois os ventos e as chuvas fortes atingiram uma área mais ampla do território gaúcho. Além disso, há preocupação com a possibilidade de enchentes em localidades próximas a cursos d’água.

com números parciais de 11 feridos sem gravidade, 90 desabrigados, 10 de desalojados e perdas em criações de animais . Até o final da manhã seguinte, havia conhecimento de uma morte em decorrência das tempestades . A vítima fatal foi uma idosa que teve a sua residência acertada pela queda de uma árvore em Rio Grande. Entre os municípios, a situação mais grave se concentra em Sede Nova,

De acordo com o chefe da Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, “há muito tempo nós não tínhamos uma situação de alerta em todo o Estado com riscos hidrológicos”. As áreas às quais o órgão salienta uma maior preocupação nesse sentido são as que fazem parte da Região dos Vales – Sinos, Caí, Taquari, Paraiana e Alto Uruguai –, cujos rios já estão acima da sua cota.

suspensão das aulas Por precaução, o vice-governador, Gabriel Souza, determinou a: “O segundo passo é avaliar as avarias em escolas para que se possa encaminhar os reparos necessários e retomar as atividades de forma rápida e segura”. Enquanto não houver possibilidade de se retomar as aulas presenciais, a recomendação da administração pública é de que se siga o cronograma de atividades de maneira online.

À tarde, Souza tem agenda com o Secretário de Defesa Civil nacional para busca apoio às vítimas e aos municípios. “Vamos homologar o mais rápido possível o decreto de emergência a fim de que sejam reconhecidos pelo governo federal esta situação e consigamos, então, os recursos financeiros necessários”, afirma o vice-governador.