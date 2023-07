CIEE-RS lança concurso cultural para comemorar dias do Estudante e do Estagiário

Comemorados com diferença de uma semana, o Dia do Estudante (11 de agosto) e o Dia do Estagiário (18 de agosto) serão celebrados pelo CIEE-RS com um concurso de textos para alunos do Ensino Superior. Os artigos que se destacarem em cada um dos quatro temas do concurso cultural Tua Voz no Jornal serão publicados no espaço semanal do CIEE-RS no Jornal do Comércio.

“O concurso contribui para que os jovens expressem suas ideias, opiniões e propostas, além de ajudar no aperfeiçoamento de suas habilidades de escrita, argumentação e pesquisa, tarefas essenciais tanto nos estudos quanto no estágio”, analisa o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto.

As inscrições estão abertas de 11 a 21 de julho, no link bit.ly/3NKShnm , no link, e o resultado será divulgado no dia 31. Os artigos selecionados serão publicados no Jornal do Comércio nas quatro segundas-feiras seguintes, dias 7, 14, 21 e 28 de agosto.