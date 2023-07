Cemaden alerta para possibilidade de rajadas de vento nesta quinta-feira em Porto Alegre

Ainda há risco de chuva e rajadas de vento entre 60 a 90 km/h até as 14h desta quinta-feira (13) em Porto Alegre. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), ao longo do dia a expectativa é de que a chuva e o vento percam força nas próximas horas.

O prefeito Sebastião Melo afirma que as secretarias e órgãos municipais seguem em alerta e atendendo as ocorrências para garantir o funcionamento da cidade: “O desejo sempre é que os prognósticos mais severos não se concretizem. Mas devemos estar preparados para agir. Agradeço a todas as equipes de serviços que se mantêm de prontidão para atuar em ocorrências e atender a população. Seguimos atentos ao cenário”.

A Defesa Civil está nas ruas e monitora o nível das águas do Guaíba. A preocupação é com a população ribeirinha sobre possíveis alagamentos e inundações. Nas últimas 24 horas choveu 69 milímetros na Capital. Conforme o coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, até o momento o ciclone é mais brando que o registrado nos dias 15 e 16 de junho.

Acolhimento

As equipes da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e Guarda Municipal estão de plantão no ginásio do Demhab, localizado na rua Conde D'Eu, 66, bairro Santana. Durante a madrugada, não foram registradas ocorrências pela Defesa Civil para acolhimento de famílias desalojadas em áreas de risco.

Das sete pessoas em situação de rua que chegaram de forma espontânea ao local, cinco foram encaminhadas de carro aos albergues Acolher e Dias da Cruz. Cerca de 40 indígenas da Aldeia Indígena Mbya Guarani estão acolhidos na Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga, junto ao Centro Social Padre Pedro Leonardi. Em articulação entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e a Cáritas Diocesana, cinco paróquias estão disponíveis para receber doações e duas para acolhimento de retaguarda emergencial.

Saúde

A Unidade de Saúde Glória permanece fechada na manhã desta quinta-feira em virtude do acúmulo de água e falta de internet. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a referência para atendimento são as Unidades Aparício Borges e 1° de maio.

Permanecem sem luz as US Campos do Cristal, Chácara do Banco, Morro dos Sargentos, Ponta Grossa, Ilha do Pavão, Ilha dos Marinheiros, Santa Maria (sem internet também), Jardim da Fapa e Ponta Grossa. Estão sem internet a CF Primeiro de Maio e as US Cristal, Divisa, Estrada dos Alpes, Jardim Cascata, Rincão e Ceres. Nessas, as equipes recebem o público para escuta e orientação.

Água

As Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) operam normalmente na manhã desta quinta-feira e estão sendo monitoradas. Durante a madrugada e início da manhã desta quinta, alguns bairros ficaram sem abastecimento de água por falta de energia elétrica nas estações de bombeamento de água. Foram afetados os bairros: Espírito Santo, Guarujá, Serraria, Vila dos Sargentos, Vila Nova, Ponta Grossa, Aberta dos Morros, Partenon, Menino Deus, Santa Teresa, Cristal, Lomba do Pinheiro, Glória, Cascata, Cel Aparício Borges e Belém Velho.

Serviços urbanos

As equipes de manejo arbóreo estão mobilizadas para atender ocorrências envolvendo árvores e galhos. Até o momento, há registro de 12 árvores caídas. A prioridade é a remoção de vegetais na via ou que impeçam acesso a unidades de saúde e hospitais.

Doações

As doações para os atingidos pela chuva podem ser feitas - exclusivamente para esse evento -, em dois pontos: Ginásio Tesourinha, na avenida Érico Veríssimo, bairro Menino Deus, de quinta-feira, 13, até sábado, 14, e na Coordenação da Defesa Civil, localizada na rua Dr. Barcelos, 1691, na quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14. Nos dois locais, o horário de recebimento é das 9h às 17h. A prioridade são produtos de higiene, alimentação, colchões e cobertores.

Trânsito - Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), às 8h30 desta quinta-feira havia um ponto de acúmulo de água, três árvores caídas na via, seis pontos com postes/fios e cabos na via, um semáforo em amarelo piscante e quatro com falha no funcionamento. Desde o começo do evento climático, foram encerradas outras 28 ocorrências envolvendo semáforo e árvores caídas.



Situação na Capital até a manhã de quinta-feira (13)



Pontos de acúmulo de água

AJ Renner x Dona Teodora

Árvores caídas

Rua Dolores Duran, próximo ao número 2165 (bloqueio parcial)

Avenida Donário Braga, próximo ao número 126 (bloqueio parcial)

Rua São Nicolau, 1420

Postes e fios caídos

Rua São Nicolau, 1420

Estrada Retiro da Ponta Grossa, 4500

Avenida Assis Brasil, 11.120

Avenida Edgar Pires de Castro, 10.856

Estrada João Antonio da Silveira, 6380

Avenida Belém Velho, 2764

Semáforo em amarelo piscante

Avenida São Pedro x Avenida Ceará

Semáforo com falha no funcionamento

Avenida Sertório x Assis Chateubrian

Avenida Voluntários X Ramiro Barcelos

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia x Rua Braille

Avenida Sertorio x rua Zeferino Dias