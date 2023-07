Prefeitura de Porto Alegre suspende as aulas da rede municipal

Devido ao alerta para chuvas mais intensas e rajadas de vento nas próximas horas, a prefeitura de Porto Alegre decidiu pela suspensão das aulas na rede municipal na tarde e à noite desta quarta-feira (12). A equipe diretiva das escolas têm liberdade de conduzir o acolhimento de alunos que chegarem, especialmente em comunidades.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sebastião Melo (@sebastiaomelopoa)



As equipes da prefeitura estão mobilizadas para atender as ocorrências causadas pela chuva forte que vem atingindo Porto Alegre nesta quarta-feira (12). Às 17h, haverá reunião extraordinária da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) para análise da situação. O prefeito Sebastião Melo também comunicou a decisão através de seu Instagram:

Ocorrências até aqui



Até as 11h da manhã, as equipes de manejo arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) foram acionadas para atender ocorrências na avenida Padre Leopoldo Brentano e rua Dr. Deoclecio Pereira, 219. A Defesa Civil segue monitorando os arroios.



Até a última atualização, a Unidade de Saúde Timbaúva não estava com energia elétrica. Já o posto Bananeiras apresenta oscilação na rede elétrica e a Ceres está sem internet. Os atendimentos estão restritos a casos agudos. Urgências e emergências seguem atendendo normalmente.



Pontos de acúmulo de água

AJ Renner x Dona Teodora



Postes e fios caídos

Rua Humberto de Campos, 234



Semáforo em amarelo piscante

Rua Santo Antonio x Voluntários da Pátria



Semáforo com falha de funcionamento

Avenida Wenceslau Escobar x rua Landel de Moura

Como e onde procurar auxílio