Aeroporto de Florianópolis é fechado após avião derrapar na pista

Uma aeronave da Latam, que vinha de Guarulhos, escorregou na pista no aeroporto de Florianópolis (SC) na manhã desta quarta-feira (12) e parou com o bico no canteiro. Em função do incidente, segundo a concessionária, o aeroporto ficará fechado para pousos e decolagens. Chovia forte no momento do pouso na capital catarinense, e a região está na rota de passagem do ciclone nesta quarta.