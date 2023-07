Defesa Civil do RS emite novos alertas sobre ciclone; Interior já tem registros de granizo

A Casa Militar do Estado emitiu novos avisos para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (12). Em decorrência do ciclone que atinge a região, o órgão alerta para o aumento das chuvas, ventos e possíveis descargas elétricas. Segundo a MetSul Meteorologia, algumas cidades já registraram chuva forte e granizo durante a madrugada, como é o caso de Vera Cruz, Pinhal Grande e Sobradinho. Com as instabilidades avançando também para a Região da Campanha, Metropolitana e Sul, a Defesa Civil alerta para chuva forte, descargas elétricas, ventos de até 80 km/h e eventual queda de granizo. Há também alertas para inundações na Região do Alto Uruguai. “Desde ontem (terça), estamos atuando em apoio aos municípios, especialmente aqueles atingidos pelas chuvas e transtornos associados da última madrugada. Desde o início da previsão a partir dos modelos meteorológicos, as equipes já estavam com medidas de prevenção, preparação e mitigação quanto ao evento”, conta a Tenente Sabrina, do tenente Sabrina, do departamento de Comunicação da Defesa Civil.Foram reportados também pelas coordenadorias municipais de Proteção e Defesa Civil alguns danos relacionados à queda de granizo, vendavais e enxurradas. Segundo o órgão as equipes do Estado seguem atuando em apoio às comunidades atingidas e às prefeituras para o levantamento dos locais afetados e na avaliação da extensão dos danos.