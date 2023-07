Quarta-feira traz alerta para ciclone, chuva e vento forte

Um ciclone extratropical se forma nesta quarta-feira (12) sobre o Rio Grande do Sul com alerta para chuva e vento forte, informa a MetSul Metereologia. Associado esse fenômeno, há potencial para tempo severo com chuva forte a torrencial, alta incidência de raios e queda de granizo. A chuva mais forte deverá ocorrer a partir da tarde e durante a noite com risco de alagamentos em áreas urbanas. Os rios e arroios serão impactados por esse volume alto de chuva e há risco de queda de barreiras. O vento começa a ganha força no mesmo período com rajadas entre 60 e 90 km/h em diversas regiões.

Em Porto Alegre o tempo fica instável e chuvoso desde as primeiras horas da manhã. Alerta para pulsos de chuva forte a torrencial entre a tarde e a noite com volumes muito altos em poucas horas. Há risco de alagamentos. O vento ganha intensidade com rajadas ao redor de 70 km/h.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 22°C

Mínima: 12°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 16°C

Mínima: 14°C