Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Assembleia aprova LDO 2024 com previsão de superávit de R$ 394 milhões. Proposta prevê superávit primário de R$ 394 milhões para o Estado.

• Nova dona da Corsan, Aegea confirma R$ 100 milhões nos 100 primeiros dias no RS. A companhia, que arrematou o leilão da Corsan em dezembro do ano passado por R$ 4,1 bilhões, detalhou plano inicial de ação.

• Venda de veículos leves no RS cresce mais do que a média nacional no 1° semestre. Em junho, foram comercializados no RS um volume 4,09% maior de carros leves sobre maio. Saiba mais