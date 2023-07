Skate Day reunirá competidores no Parque Chico Mendes, em Porto Alegre

Cerca de 150 competidores deverão participar da 2ª edição do Skate Day, no próximo sábado (15), a partir das 8h30min, no Parque Chico Mendes, no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. O evento reunirá participantes das categorias iniciante, feminino, amador e profissional. As manobras e competições serão na pista do parque inaugurada em 2021 e as melhores receberão premiações.

O evento tem foco no aspecto social e movimenta a periferia, reunindo esportistas de Porto Alegre, Região Metropolitana e Serra. A competição promove a inclusão social de jovens através do esporte e também marca o Dia Mundial do Skate, comemorado em 21 de junho. A animação será do DJ Edinho DK e DJ Hood. O apoio e a realização é da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.