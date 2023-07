Centro e Norte do Rio Grande do Sul têm risco de temporais isolados nesta terça-feira

A instabilidade ganha força nesta terça-feira, dia 11 de julho, no Rio Grande do Sul com risco de pancadas de chuva e temporais isolados. As cidades do Centro e Norte serão as mais afetadas e a chuva poderá gerar volumes altos, especialmente na área mais próxima a Santa Catarina. As informações são da Metsul Meteorologia.



No Sul e Oeste do Estado as nuvens aumentam com previsão de céu nublado e chuva esparsa, pouco expressiva. Em geral a temperatura varia pouco com amanhecer mais frio junto à fronteira com o Uruguai. As máximas oscilam ao redor de 15ºC a 17°C na maior parte das áreas na tarde desta terça-feira.





Nesta terça-feira, dia 11 de julho, o dia será úmido com variação de nuvens em Porto Alegre. Pancadas de chuva deverão ocorrer especialmente da tarde em diante. Entre a quarta e a quinta-feira, dia 13 de julho, alerta-se para o risco de chuva forte a volumosa com possibilidade de vendavais. A chuva poderá gerar alagamentos. Temporais isolados podem ocorrer.





Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 20°C



Mínima: 7°C





Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 17ºC

Mínima: 14ºC