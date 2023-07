Grande volume de chuva é esperado para o Rio Grande do Sul

A partir desta terça-feira (11) até a próxima sexta-feira (14), o Rio Grande do Sul terá grandes volumes de chuva, com previsão de 100 mm a 200 mm em apenas uma semana, além de ventos fortes e formação de ciclone. Ao contrário do fenômeno extratropical da última sexta-feira (7), este deve causar mais estragos, pois estão previstos, além da chuva forte, raios, queda de granizo e rajadas de vento isoladas.

LEIA MAIS: Novo ciclone pode trazer ventos e chuvas fortes ao longo da semana



A MetSul Meteorologia emitiu alerta sobre o potencial de vento intenso e de tempestades. "Enfatizamos que esta não é uma situação comum ou ordinária de mau tempo, mas de elevado risco e perigo meteorológico", ressalta a meteorologista Estael Sias. Além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também serão atingidos.

Um novo fenômeno se forma, mas dessa vez será diferente dos últimos, pois irá se formar sobre o continente, e não no mar. A previsão da MetSul é que um ciclone irá reforçar a chuva, trazendo vento forte a intenso com probabilidade de transtornos e danos, como quedas de árvores, destelhamentos e falta de luz. O tornado deve ser mais intenso a partir da quinta-feira, atingindo grande parte do território gaúcho.

Ventos de 60 km/h a 80 km/h podem ser registrados na maior parte das cidades do Rio Grande do Sul, com rajadas acima de 100 km/h em alguns pontos. A MetSul analisa ainda o perigo dos volumes, suficientes para gerar alagamentos, inundações repentinas, deslizamentos de terra e quedas de barreiras em rodovias. Também há alerta sobre risco de inundações em Santa Catarina.

A chuva volumosa se dará sobre áreas que recém tiveram chuva em altos volumes na sexta-feira e no sábado, quando chegou a chover 80 mm na Grande Porto Alegre e pontos do Noroeste gaúcho, e até 100 mm a 130 mm no Litoral Norte, nos Vales e parte do Alto Jacuí.

LEIA TAMBÉM: Risco alto pra cheias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina

O período mais crítico de chuva em Porto Alegre e na Região Metropolitana deverá ocorrer entre a quarta-feira (12) e a quinta-feira (13). Neste dois dias somados, a precipitação na Grande Porto Alegre pode ficar perto ou passar de 100 mm Com um ciclone em formação sobre o Estado, são prováveis pancadas por vezes torrenciais e capazes de gerar elevados volumes em curto intervalo, aumentando o risco de alagamentos. A Defesa Civil afirma que está monitorando a situação.