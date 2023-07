Risco alto pra cheias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina

Chuvas intensas estão previstas de passarem entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O sul do RS terá pluviosidade excessiva entre quarta-feira (12) e sexta-feira (14), enquanto o norte do estado e o sul de SC terão a presença de chuva durante todos os dias da semana até sexta-feira. Já há registro de chuva forte em Santa Catarina e também no estado do Paraná, com pontos de granizo médio.

Estael Sias, meteorologista da MetSul, comentou sobre as previsões para a metade da semana com a formação de um ciclone extratropical entre os estados. "Em média de 100 a 130 mm em partes da metade Norte, onde fica os principais afluentes dos principais rios do estado, especialmente de quarta (12) para quinta (13), já começando terça-feira (11), mas essencialmente de quarta para quinta, tem mais uma leva de chuva forte com mais 150, talvez 200 mm."

"Somando a chuva da semana passada, mais a chuva dessa semana, o risco é alto pra cheia nos principais rios, aí sejam eles Sinos, Caí, Taquari e também com o impacto na bacia do Jacuí" acrescentou Estael.

As chuvas mais intensas se concentrarão nas quinta e na sexta-feira, até o afastamento do ciclone em direção à costa. O volume alto projetado pode ser responsável por alagamentos, enchentes de rios e lados, acúmulo de materiais levados pela correnteza e deslizamentos de terra. O ingresso da massa de ar frio pela metade da semana pode causar diminuição da sensação térmica.