Governo do Estado assina aditivo para duplicação da Avenida Paraguassu, em Imbé

O governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), esteve em Imbé, no Litoral Norte, e assinou com o município o termo aditivo do convênio de duplicação da Avenida Paraguassu, no valor de R$ 5,25 milhões. Ao todo, a obra passa a contar com investimento de R$ 12,7 milhões por meio do programa Avançar.

Acompanhado pelo prefeito de Imbé, Ique Vedovato (MDB), e pelo deputado estadual Luciano Silveira (MDB), Souza destacou a relevância da obra para o Litoral Norte. "A avenida Paraguassu é a principal via do município e faz a ligação regional entre várias cidades. Além disso, Imbé é um dos municípios que mais cresceu em percentual de população (aumento de 52%) no Rio Grande do Sul, conforme o Censo 2022 do IBGE. Isso apenas reforça a necessidade da aplicação de recursos para melhorar a infraestrutura na região", explicou.

O prefeito agradeceu os esforços do governo para concluir a obra após o aumento no custo de diferentes insumos necessários para os trabalhos. “Depois da emancipação de Imbé, este é o principal evento para nossa cidade, realizado de forma conjunta pelos governos municipal e estadual”, destacou Ique.

A previsão é concluir a obra de duplicação dos 2,6 quilômetros - incluindo o recapeamento da pista Oeste, por onde os veículos estão trafegando atualmente - no primeiro trimestre de 2024. Além do repasse do Estado, o município aportará a contrapartida de R$ 2,7 milhões, que estão sendo investidos em outros dois trechos (Avenida Osório, no Centro, e Avenida Paraguassu, na Zona Norte).

