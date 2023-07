Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Conheça o Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, novo projeto do Jornal do Comércio para conhecer e mapear a economia de todo o Estado, dividido em cinco regiões. Nessa primeira edição, conheça iniciativas em que já se destacam entre as atividades econômicas ou têm projetos com potencial de alavancar o desenvolvimento do Sul, Campanha e Fronteira Oeste.