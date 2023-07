Novo ciclone pode trazer ventos e chuvas fortes ao longo da semana

A semana deve ser marcada por alto risco de temporais no Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul Meteorologia, três fenômenos se aproximam do Estado e podem causar danos entre segunda (10) e quinta-feira (13): tempestades fortes e locais, excesso de chuvas que pode acarretar na formação de enchentes e, por último, um ciclone extratropical que pode ser de grandes dimensões.

O Estado terá condições favoráveis a temporais já desde a segunda com a chegada de áreas de instabilidade na metade Norte, vindas como uma frente quente, mas a instabilidade deve se expandir na quarta-feira (12), e piorar com a chegada de uma frente fria associada ao ciclone.

Em relação às chuvas, a MetSul alerta ainda para altos volumes, entre 100 mm e 200 mm em muitas cidades com possibilidade de marcas superiores a 200 mm ou 250 mm em alguns pontos de parte da região Sul. Em Porto Alegre e na região metropolitana, o período mais críticoserá entre quarta e a quinta-feira. Com o ciclone em formação, há o risco de pancadas de chuva torrenciais, aumentando o risco de alagamentos causados em um curto intervalo.

De acordo com a metereologista da MetSul Estael Sias, o ciclone desta semana tem diferenças fundamentais em comparação aos anteriores. O ciclone de junho, que trouxe grandes estragos e causou mortes na região Nordeste do Rio Grande do Sul, aconteceu por conta de uma baixa pressão que migrou da costa do Sudeste do Brasil para o Sul e avançou do mar rumo ao Litoral Norte gaúcho, onde permaneceu por muitas horas. Agora, a baixa pressão avançará do Norte da Argentina para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com significativo aprofundamento ainda sobre o continente.

houve interdição de rodovias e estragos pontuais Este ciclone também se diferencia do ocorrido no fim da última semana, quando havia previsão de chuva volumosa sem ventos fortes. No sábado (9),, mas nada próximo da catástrofe do mês anterior.

Em Nova Petrópolis, houve um bloqueio no km 181 da BR-116, mesmo trecho afetado pela queda de barreira causada pelo ciclone extratropical da metade de junho. Já nas rodovias estaduais, as interrupções ocorreram no km 2 da RS-474, em Santo Antônio da Patrulha, onde a ponte provisória construída depois do forte evento climático de junho precisou ser fechada por conta do acúmulo de água na pista. O outro ponto foi no km 7 da RS-494, entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, no Litoral Norte.