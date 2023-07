Chuva provoca interdição de pista em três pontos do Rio Grande do Sul

O volume de chuvas registrado entre sexta-feira e a manhã deste sábado provocou interdição de rodovias pelo Rio Grande do Sul. São pelo menos três trechos bloqueados nos dois sentidos - um na BR-116, em Nova Petrópolis, e outros dois em estradas estaduais.

Em Nova Petrópolis (foto), o bloqueio é no km 181 da BR-116, mesmo trecho afetado pela queda de barreira causada pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado na metade de junho. O local, liberado recentemente, após quase 20 dias sem trânsito, não tem previsão de liberação.

Já nas rodovias estaduais, as interrupções ocorrem no km 2 da RS-474, em Santo Antônio da Patrulha, onde a ponte provisória construída depois do forte evento climático de junho precisou ser fechada por conta do acúmulo de água na pista. , conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, O outro ponto é no km 7 da RS-494, entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, no Litoral Norte.