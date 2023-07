Trânsito na Vila Nova sofre alterações devido à chuva

O trânsito no bairro Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, precisou ser alterado devido aos impactos causados pelo último ciclone que atingiu a Capital, agravado pelas chuvas da madrugada deste sábado (8). Nos próximos 30 dias, haverá bloqueio total da Estrada Belém Velho, com acesso local para moradores entre a rotatória da Estrada Cristiano Cremer e a avenida João Passuelo. A ideia é evitar riscos de mais desmoronamentos no trecho próximo ao número 2.888.

Para que a decisão fosse encaminhada, na manhã deste sábado foi feita a vistoria no local e a equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) está fazendo o projeto para construção de um muro de contenção para o talude. O serviço inicia nesta segunda-feira (10).

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) devem monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

Por conta do bloqueio, o transporte público no sentido Belém Velho/Cavalhada será desviado pelas avenidas João Passuelo, Vicente Monteggia e João Salomoni. No sentido inverso, em direção ao Belém Velho, o desvio é realizado pela João Salomoni, Vicente Monteggia e João Passuelo.



Os demais veículos que trafegam a partir do bairro Belém Velho em direção à Cavalhada serão orientados a desviar à direita pelas avenidas João Passuelo e Vicente Monteggia.



Para quem segue em direção ao Belém Velho, a opção é o desvio pela João Salomoni, Vicente Monteggia e João Passuelo até chegar à estrada Belém Velho e seguir em direção ao bairro. E para se deslocar em direção ao Extremo Sul (Hípica, Restinga), os motoristas devem optar pela Estrada Cristiano Cremer.