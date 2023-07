Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 1 a 7 de julho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 1 e 7 de julho de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Looking Glass, a primeira 'discoteque' de Porto AlegreEncravada na divisa do Menino Deus com a Praia de Belas, boate Looking Glass abriu "oficialmente" a onda da discomusic no roteiro noturno de Porto Alegre. Matéria: Marcello Campos. Foto: Acervo Pessoal Roberto Grillo/Reprodução/JC.2. Há 37 anos, Xis Moita mantém tradição vendendo mais de 1 mil xis por diaO negócio familiar é um dos clássicos do bairro Santa Cecília. Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Comercial Zaffari ergue novo Stok Center em Porto Alegre e acirra briga de atacarejosLoja está sendo erguida na zona Norte da Capital e deve ficar pronta no fim deste ano. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo) Foto: Ana Terra Firmino/JC.4. Carrefour em shopping de Porto Alegre tem açougue inspirado em loja de DubaiIlha com os cortes avançou para o meio da área de perecíveis, para atrair atenção de clientes. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Restaurante aposta no fondue par recriar clima de Gramado na zona Sul de Porto AlegreDesde a iluminação até a decoração, o espaço busca oferecer a experiência completa de um jantar na serra gaúcha. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Ana Terra Firmino/JC.