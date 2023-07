Rio Grande do Sul tem alerta para temporais nesta sexta-feira

Uma primeira onda de chuva e temporais deverá afetar o Rio Grande do Sul entre sexta-feira (7), e sábado (8). Inicialmente a chuva atua desde cedo na Metade Sul e Oeste do Estado com expectativa de se espalhar por todas as regiões entre a tarde e à noite. As informações são da Metsul Meteorologia.Pode chover forte com temporais isolados. Pulsos de chuva forte poderão ocorrer com potencial de volumes altos de precipitação. A instabilidade se estende com forte intensidade até a primeira metade do sábado, dia 8 de julho. O tempo tende a firmar entre a tarde e noite de sábado e durante o domingo, dia 9 de julho.A previsão meteorológica é de risco de eventos de chuva forte entre a noite de sexta-feira, dia 7 de julho, e madrugada, turno da manhã de sábado, dia 8 de julho, na Capital e Região Metropolitana. Além da chuva forte, há risco de temporais muito isolados. A instabilidade dá uma trégua entre a noite de sábado e durante o domingo. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira