Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Presidente do TCE libera conclusão de venda da Corsan: depois de uma longa batalha judicial, o Rio Grande do Sul poderá concluir o processo de privatização da Companhia Riograndense de Saneamento e assinar o contrato com o grupo Aegea, que venceu o leilão realizado em dezembro do ano passado.

• Dnit estuda investimento de R$ 200 milhões em eclusas gaúchas. Estruturas que serão recuperadas estão localizadas nos rios Jacuí e Taquari.