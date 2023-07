Área de instabilidade avança pelo Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

O sol predomina em partes da Metade Norte do Rio Grande do Sul com previsão de aquecimento devido a atuação do vento Norte/Noroeste nesta quinta-feira (6). O tempo fica abafado e com temperatura mais alta que o normal nessas áreas. Em contrapartida no Sul e Oeste o tempo fica instável com variação de nuvens e pancadas de chuva. As informações são da Metsul Meteorologia.Até o turno da noite a instabilidade avança até a área central do território gaúcho com previsão de chuva esparsa. Na sexta-feira (7), a chuva ganha força e abrange grande parte das regiões. Há risco de chuva volumosa. O tempo volta a abrir nesta quinta-feira (6), com expectativa de intenso abafamento em Porto Alegre. Na sexta-feira (7) a frente fria avança com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Com o tempo instável a temperatura oscila pouco. No sábado, dia 8 de julho, o quadro é de alerta para chuva volumosa. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 29°CMínima: 3°CPorto Alegre – previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 27ºC Mínima: 11ºC