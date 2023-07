Rio Grande do Sul tem elevação da temperatura nesta quarta-feira

Uma corrente de ar quente transportada por vento norte/noroeste mantém a temperatura em alta no período da tarde no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (5). O começo da manhã poderá ter frio nos Campos de Cima da Serra com expectativa de mínimas abaixo de 5°C. As informações são da Metsul Meteorologia.



Não se afasta a possibilidade de ocorrência de nevoeiro esparso em partes do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A tarde com predomínio de sol tem elevação da temperatura com máximas entre 25ºC e 27°C em muitas áreas. No extremo Sul gaúcho, especialmente junto à fronteira com o Uruguai, o tempo fica instável com pancadas de chuva.

A previsão é de sol e nuvens em Porto Alegre nesta quarta-feira (5). O clima na Capital segue com temperatura em alta por causa da influência do vento norte. Na quinta-feira (6), o tempo se mantém firme com sol e esquenta mais. Na sexta-feira (7) e no sábado (8), chove devido à passagem de uma frente fria. Há risco de chuva forte na Capital.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

• Máxima: 28°C

• Mínima: 3°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

• Máxima: 25ºC

• Mínima: 13ºC