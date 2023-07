FADERGS promove cursos gratuitos para impulsionamento de carreira e crescimento pessoal

As inscrições para o Explore FADERGS, que contempla sete cursos livres voltados para o crescimento profissional, seguem abertas gratuitamente para a comunidade. No formato híbrido, as aulas podem ser assistidas presencialmente na sede do Centro Universitário ou em transmissão ao vivo no YouTube da instituição, de segunda a quinta-feira, das 19h às 20h.



Ministradas pelos professores da FADERGS, as atividades seguem até o dia 13 de julho visando promover conhecimentos práticos e relevantes para impulsionar a carreira dos participantes. Para instrumentalizar e auxiliar a vida dos participantes, profissional e pessoalmente, os cursos abordam mediação e comunicação não-violenta, finanças pessoais, primeiros passos no Excel, comunicação digital, matemática financeira para o dia a dia, precificação de serviços e programação HTML.



No site linktr.ee/explorefadergs é possível consultar a programação completa e realizar as inscrições para as atividades escolhidas. Confira abaixo o resumo das abordagens.



MEDIAÇÃO E COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA

Aprenda técnicas de comunicação pacífica e resolução de conflitos, essenciais tanto na vida pessoal quanto profissional.



FINANÇAS PESSOAIS

Adquira conhecimentos fundamentais para gerenciar suas finanças de forma inteligente e tomar decisões financeiras mais conscientes.



PRIMEIROS PASSOS NO EXCEL

Familiarize-se com a poderosa ferramenta do Microsoft Excel e desenvolva habilidades básicas de manipulação de dados e criação de planilhas.



COMUNICAÇÃO DIGITAL

Explore as melhores práticas para a comunicação efetiva no ambiente digital, abrangendo redes sociais, e-mail e outras plataformas online.



MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA O DIA-A-DIA

Desvende os princípios básicos da matemática financeira e aplique-os em situações práticas do cotidiano.



PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

Aprenda estratégias para definir preços justos e competitivos para seus produtos e serviços, considerando fatores-chave do mercado.



PROGRAMAÇÃO EM HTML

Introdução aos conceitos básicos de programação em HTML para criar e desenvolver páginas da web.