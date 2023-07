Metade Norte e Leste do Rio Grande do Sul têm frio no amanhecer desta terça-feira

A terça-feira (4) poderá começar com um pouco de frio e formação de nevoeiros em partes da Metade Norte e Leste. Nos pontos de maior altitude a temperatura cai mais no começo do dia. O vento ingressa de Norte e Noroeste ao longo do dia e propicia a chegada de ar mais quente com previsão de uma tarde muito agradável pelo Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

As maiores marcas de temperatura deverão ocorrer em cidades da fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A quarta-feira (5) seguirá com tempo firme e grande amplitude térmica. Na quinta-feira (6), a chuva retorna pela fronteira com o Uruguai.

O dia poderá ter a presença de nevoeiros no começo da manhã nas vias de acesso a Porto Alegre. O tempo fica firme com sol à tarde e esquenta. A quarta e a quinta-feira terão sol e nuvens com previsão de vento norte sustentando o aquecimento das tardes. Na sexta-feira (7), a chuva retorna.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

• Máxima: 27°C

• Mínima: 5°C



Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

• Máxima: 26ºC

• Mínima: 12ºC