Greve de rodoviários da Região Metropolitana chega ao fim após acordo sobre subsídios

A paralisação dos ônibus da Região Metropolitana de Porto Alegre, iniciada na quinta-feira (29) pelos trabalhadores, chegou ao fim nesta segunda-feira (3). Nesta manhã, o governo do Estado autorizou o pagamento do subsídio às empresas. Membros do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários Intermunicipais de Turismo e de Fretamento da Região Metropolitana (SindiMetropolitano) se reuniram na sede do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul (Setergs) e entraram em acordo para o término da greve.

De acordo com o SindiMetropolitano, todas reivindicações dos trabalhadores foram atendidas, como 3% de aumento retroativo a 1 de junho e os outros 3% em agosto e reajuste no valor do Vale Alimentação da categoria, que passou de R$ 35,00 para R$ 37,00 por dia trabalhado. Os trabalhadores não vão ter nenhum tipo de desconto em seus salários e no Vale Alimentação em virtude da greve.

As paralisações vinham afetando os moradores das cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão, onde atuam as empresas Soul, Sogil, Transcal, Consórcio de Transportes Nova Santa Rita e Empresa de Transportes Coletivos Viamão. No transcorrer do dia as linhas voltam a atuar normalmente.

Em nota, o Setergs disse que apresentou uma nova proposta ao SindiMetropolitano para encerrar a greve. O programa foi criado pelo poder concedente pela Lei nº 15.908 para amenizar a grave crise do sistema.



"O Setergs agradece ao vice-governador, Gabriel Souza, coordenador do Grupo de Trabalho do Transporte Metropolitano no Governo do Estado, pela articulação decisiva para esse desfecho positivo", complementou o texto.