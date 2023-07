Prefeitura participa de conferência sobre a redução de emissões de carbono

Neste sábado (1), o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, representou o prefeito Sebastião Melo na abertura da ABCarbon Conference. Realizado no decorrer do dia, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o evento debateu soluções para a redução de emissões de carbono, sob o tema Sustentabilidade em Ação.

Durante todo o dia, ainda foram tratados assuntos em torno da sustentabilidade no dia a dia, abordando mobilidade urbana, energia renovável, educação, novas tecnologias e inovações aliadas ao mercado de carbono, leis e ESG (sigla, em inglês, para environmental, social and governance - práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização).



Participaram do ato oficial a secretária municipal do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema), Marjorie Kauffmann, a presidente da ABCarbon, Rita Ferrão, o coordenador regional do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Caio Rocha, e o vereador Ramiro Rosário, representando a Câmara de Vereadores.



"Este é um desafio enorme, que obrigatoriamente envolve os diversos atores da sociedade, na esfera privada e principalmente na esfera pública, com lideranças comprometidas", disse o secretário. Bremm destacou o compromisso firmado por Porto Alegre na COP-26, em Glasgow (Escócia), de zerar as emissões de gases efeito estufa até 2050, cumprindo metade dessa meta até 2030. Ele ainda enumerou os projetos da prefeitura voltados à sustentabilidade, como o Plano de Ação Climática e os Programas de Regeneração Urbana do Centro Histórico, a Certificação em Sustentabilidade Ambiental, os terrários urbanos e diversas outras medidas.