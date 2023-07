Prefeitura de Porto Alegre faz pregão eletrônico para operação do Viveiro Municipal

pregão eletrônico para contratação de empresa que irá realizar serviços de produção de mudas, manutenção e conservação do Viveiro Municipal licitação do tipo menor preço tem valor estimado em R$ 1.632.926,24, com recursos do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre (Fumproamb). Nesta terça-feira (4), ocorre ode Porto Alegre. Conforme informações da prefeitura da Capital, marcada para as 10h, atem valor estimado em R$ 1.632.926,24, com

O contrato para operacionalização atende diretrizes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e inclui, além dos serviços de limpeza, manutenção e conservação das estruturas físicas interna e externa, a produção de mudas de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas nativas do Rio Grande do Sul e naturais da capital gaúcha. Segundo Verônica Riffel, coordenadora de Arborização Urbana da Smamus, setor responsável pela elaboração das especificações técnicas, de cultivo e preservação de espécimes vegetais (arbóreos e ornamentais) destinadas à arborização urbana da cidade, a empresa auxiliará na preservação da biodiversidade do município. “Estamos trabalhando intensamente para que Porto Alegre seja a primeira cidade do Estado a ter esse serviço especializado, focado nas demandas daqui”, explica.



Viveiro Municipal

As obras nas estruturas físicas do espaço já estão praticamente concluídas. A reforma do local, com cerca de 3,5 hectares, inclui a criação de novas estruturas de apoio e produção vegetal, reforma do prédio administrativo, capatazia, galpões de ferramentas e equipamentos, depósito e passeios conectando os locais. Os espaços irão possibilitar maior dinamismo aos trabalhos realizados no local, desde o carregamento até o descarregamento das mudas e materiais usados no viveiro. Já as novas estufas possibilitarão avaliar diferentes níveis de sombreamento, para diferentes espécies, possibilitando uma melhor condição para o desenvolvimento dos vegetais.