Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 24 a 30 de junho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 24 e 30 de junho de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. "Nunca pensei que fosse fechar", diz dono de cafeteria em loja da RennerCafeteria Chocólatras, no terceiro andar da Lojas Renner, situada no prédio histórico da Livraria do Globo, no Centro Histórico de Porto Alegre, irá fechar junto a filial da loja de departamentos. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. O que a Renner fará com acervo do Memorial da Livraria do Globo após fechar lojaEstátua do escritor Erico Verissimo é uma das atrações no Memorial que fica dentro da filial que irá fechar. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.3. Há 37 anos, Xis Moita mantém tradição vendendo mais de 1 mil xis por diaO negócio familiar é um dos clássicos do bairro Santa Cecília. Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Dos espetinhos de R$ 5,00 ao faturamento de R$ 100 mil, parrilla une churrasco e alta gastronomia em Porto AlegreA mudança de endereço do Aqui Tem Churras, que fica no bairro Santa Cecília, veio acompanhada do novo conceito do negócio. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Bar secreto abre no Moinhos de Vento e aposta em alta coquetelaria com drinks autoraisA operação fica no segundo andar da POA Parrilla e possui mais de 20 drinks no cardápio, além de opções de petiscos. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.