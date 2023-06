Resumo da Semana: Censo 2022, Bolsonaro inelegível e Lula no RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

A população brasileira totalizava 203.062.512 pessoas em 31 de julho do ano passado , segundo os dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Porto Alegre, a população diminuiu 5,4% nos últimos 13 anos.

Estado recorre ao presidente do TCE para que assinatura de privatização do órgão seja concluída O sindicato dos servidores da Corsan, Sindiágua/RS, assinou acordo coletivo de trabalho com a Estatal.

A antecipação injeta mais de R$ 5 bilhões na economia gaúcha. Na economia, a segunda parcela do 13º salário do pensionistas e aposentados do INSS começou a ser paga no início da semana e segue até dia 7.

encaminha reajuste de 9% no mínimo regional à Assembleia Legislativa. Governador do Estado, Eduardo Leite,

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou ex presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Voto definidor partiu da ministra Carmen Lucia.