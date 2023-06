Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• No caderno especial sobre Cooperativsmo: faturamento das cooperativas quase triplica em uma década. O avanço foi significativo também nas sobras, que alcançaram R$ 4,3 bilhões, 19,2% acima do distribuído em 2021

• Procuradoria-Geral do Estado pede que presidente do Tribunal de Contas do Estado libere assinatura do contrato de venda da Corsan.