Melo defende "SUS do transporte coletivo" em evento de mobilidade urbana

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, participou na manhã desta quinta-feira (29) de duas ações relacionadas ao tópico transporte coletivo: a Reunião Geral do Grupo QualiÔnibus e a 4° Reunião do Fórum Gaúcho de Secretários de Mobilidade Urbana, no Instituto Caldeira. Para chegar até o evento, Melo utilizou um ônibus 100% elétrico. Através de suas redes sociais, o prefeito divulgou que será realizada uma chamada pública para fabricantes apresentarem modelos de veículos semelhantes. A proposta consiste na utilização desses ônibus em um projeto piloto de mobilidade urbana mais sustentável em Porto Alegre.



No segundo compromisso do dia, Melo discursou de forma inflamada em defesa do “SUS do transporte coletivo”. “A Restinga tem 100 mil habitantes, que é um bairro do extremo Sul, no pico, é uma 1h30min até chegar no Centro. Se o cara trabalha em Canoas, mais 1h. Se ele trabalha na Zona Norte é mais 45 minutos. Tu imagina, o cara 4h dentro do ônibus. Como é que ele vai ser feliz?” disse o prefeito ao longo do discurso.



No decorrer da fala, também abordou de forma crítica a forma que o crescimento das habitações populares com preços acessíveis em zonas periféricas afeta negativamente outros aspectos da gestão pública, visto que “Porque no outro dia não tem creche, não tem segurança, não tem emprego, não tem transporte e a vida dele vira um inferno, pois expulsou e centrifugou a pobreza para as periferias”.



O termo “SUS do transporte coletivo”, utilizado pelo prefeito Melo nas redes sociais para divulgar a sua participação no evento, é explicado pelo final do discurso. “Não basta ter idade para ter passagem de graça, para ter IPTU de graça, para ter qualquer coisa de graça. Tem que ter necessidade”.

Os eventos seguirão ocorrendo na sexta-feira (30), dessa vez no Hotel Master, na avenida Carlos Gomes, 565.

Mais viagens e mais carros

O secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, apresentou os resultados do programa Mais Transporte e as iniciativas da prefeitura para melhorar a infraestrutura da mobilidade urbana da cidade. De acordo com o anúncio, no mês de julho, o sistema de transporte da Capital gaúcha terá um incremento de cerca de 300 viagens com a ampliação da frota em 56 carros.

“Nossas equipes fazem a análise da oferta e da demanda diariamente, com foco em oferecer um serviço de qualidade. Nesta etapa do Mais transporte, todas as regiões serão beneficiadas. Na região Sul, por exemplo, haverá incremento em 23 linhas. O mesmo ocorrerá com a 353, que atende Pucrs e Ufrgs”, disse Castro Júnior.