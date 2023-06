Secretaria de Educação do RS divulga resultados de alfabetização

A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) divulgou os resultados da primeira pesquisa sobre o Programa Alfabetiza Tchê, realizada com 92 mil alunos do 2º ano do ensino fundamental da rede pública. Além das escolas estaduais, também faz parte do projeto o auxílio às instituições de ensino básico de todos os municípios gaúchos.

Contabilizando os dados da rede pública, 54% dos alunos estão no nível pré-leitor, 37% encontram-se no nível leitor iniciante e 9% no nível leitor fluente. O programa segue o plano nacional para a educação, que prevê que as crianças sejam alfabetizadas até a terceira série.

Estudantes que foram avaliados no nível fluente são aqueles que conseguem ler textos de, em média, 65 palavras e ter 90% ou mais de precisão, em um prazo de um minuto. Já os alunos leitores iniciantes, conseguem ler a partir de 11 palavras, mas não batem a meta de fluência. O mais preocupante é o nível pré-leitor, que ainda se divide em subníveis: há os que leem palavras completas e os que ainda não conseguem juntar as letras.

O subsecretário de desenvolvimento da educação básica, Marcelo Jeronimo, fala sobre a importância da pesquisa realizada pela Seduc. “A avaliação é importante porque ela vai dar a medida certa da intervenção pedagógica para cada nível de estudante”. A intenção da secretaria é realizar a pesquisa anualmente. Em setembro de 2022 foi assinado o decreto que instituiu o novo sistema de alfabetização no Estado, portanto, os resultados divulgados foram os primeiros dados sobre o programa.

A Secretaria de Educação também ressalta a articulação com os municípios do Rio Grande do Sul. “A avaliação de forma conjunta das redes estadual e municipais é um elemento essencial para aferir a alfabetização dos nossos estudantes gaúchos”, destaca a secretária Raquel Teixeira. “Quando a família matricula seu filho, ela não quer saber se é escola municipal ou estadual, a família quer uma educação de qualidade”, reforça Jeronimo.

Os dados informados pela pesquisa ajudam as escolas na criação de planos de ação para que os alunos cheguem ao nível de leitor fluente. A Seduc ainda ressalta que o incentivo da família pode ajudar para que os estudantes tenham um interesse maior pela leitura e pelo estudo. O governo do Estado também possui parceria com duas bibliotecas online, que permitem que os alunos tenham acesso facilitado aos livros clássicos e contemporâneos.

Em Porto Alegre, todas as escolas públicas aderiram ao Programa Alfabetiza Tchê.