Justiça desobriga Karagounis e Albizia de realizar obras no entorno da Arena do Grêmio

A prefeitura de Porto Alegre vai recorrer da decisão da 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre que acolheu o pedido feito pelas empresas Karagounis e Albizia e reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas na ação de cumprimento de sentença movida pelo Ministério Público estadual para que sejam realizadas as obras no entorno da Arena do Grêmio, no bairro Humaitá, na zona Norte da Capital. Na prática, a decisão da juíza Gabriela Dantas Bobsin desobriga as duas empresas a realizarem as obrigações que constam no termo de compromisso firmado em 2014. Da mesma forma, fica a Arena Porto-Alegrense desobrigada de executar as obras, exceto as duas intervenções assumidas no termo assinado em 2021 e que não dependiam da aquisição da Arena pelo Grêmio: uma obra de drenagem e a obrigação de manter a estação de tratamento de esgotos que fica localizada na área do estádio.

"O Município não concorda e vai buscar reverter essa decisão, uma vez que a mesma beneficia empresas que exploram economicamente todo o empreendimento e estão, sim, inadimplentes com a sociedade porto-alegrense. A Karagounis é proprietária do imóvel onde seriam e provavelmente serão construídas mais 16 torres em conjunto com a Albízia, e a Arena Porto-alegrense detém o direito de superfície da área onde foi construído o estádio”, ressalta o procurador-geral adjunto de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente, Nelson Marisco.

No acordo firmado em 2021, as empresas Albizia e Karagounis assumiram a responsabilidade pela execução das obras ao lado da Arena Porto-Alegrense e OAS, já em recuperação judicial. Como a realização da maior parte das obras estava vinculada à antecipação da compra da Arena pelo Grêmio, o que não se concretizou, o Ministério Público e o Município passaram a cobrar a execução das obrigações conforme o termo de compromisso de 2014. Na mesma decisão, a Justiça não aceitou o pedido feito pelo Município para integrar o polo ativo da ação, ou seja, figurar como autor, ao lado do Ministério Público.