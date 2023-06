Pelotas recebe workshop de ESG & Sustentabilidade

Neste primeiro workshop que acontece nos dias 29 e 30 de julho em Pelotas, tem a expectativa de reunir iniciativas locais e experiências consolidadas de ESG e sustentabilidade, tanto na iniciativa privada, quanto na organização pública, assim como esclarecer ao público quanto as diretrizes, normas e conceitos relacionados a esta sigla, que vai revolucionar o ambiente de negócios da nossa região.



A palestra de abertura será dada pelo CEO da Be8, Erasmo Carlos Battistella, um dos mais influentes empresários do agronegócio brasileiro, referência na área de bioenergia e líder na produção de biodiesel no país. Na sequência, cobrindo os dois dias do evento, serão realizados 7 painéis, que reúnem mais de 20 empresas e falas de diversos painelistas, em uma verdadeira coleção de atividades do setor produtivos.

O ambiente de negócios vem ganhando novos contornos e por onde se passa não se fala em outra coisa, todos querem conhecer o significado do ESG, a sigla de apenas três letras que está revolucionando o mercado, com estratégias que reúnem boas práticas de gestão, responsabilidade socioambiental e metas de sustentabilidade para reduzir o risco financeiro do investimento de empresas e corporações.



O ESG (Environmental, Social and corporate Governance) não é algo novo e está mais para uma forma moderna de abordagem, que remete ao modelo de sociedade que passamos a construir a partir da Revolução Industrial, pois foram os grandes desastres industriais da história que despertam a atenção do mundo financeiro, quanto aos impactos da poluição na vida das pessoas, mortes no ambiente de trabalho, escândalos e toda sorte de prejuízos, com o fechamento de companhias e a rápida evaporação dos investimentos.

O relacionamento é a chave entre empresas e corporações que investem nas melhores práticas de sustentabilidade ESG, seja nas relações que estabelecem com fornecedores, seja na forma que participam da vida cotidiana das pessoas que as rodeiam. Empresas ESG investem em relacionamento e procuram ter impacto positivo na comunidade. Uma relação sustentável que deve se estabelecer ao longo de toda cadeia.

Os painéis serão dedicados à cultura ESG em grandes empresas, às melhores práticas na administração pública, boas práticas nas pequenas empresas (startups), agronegócio, construção civil, às práticas portuárias, diretrizes bancárias.



O publico alvo são gestores de empresas e equipes dedicadas à sustentabilidade, dentro das organizações públicas e privadas. Também, alunos e professores acadêmicos das mais variadas áreas de formação e conhecimento. Além, do público geral interessado em meio ambiente, responsabilidade social e sustentabilidade.