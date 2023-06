Instituto Moinhos Social lança edital para bolsas de estudos em curso técnico e de graduação em enfermagem

O Instituto Moinhos Social, braço assistencial do Hospital Moinhos de Vento, está disponibilizando 110 bolsas de estudos integrais para os níveis técnico (turnos manhã e tarde) e superior na área da Enfermagem (turno da manhã). O edital prevê 100 vagas para técnico e 10 para graduação, destinadas aos candidatos que forem bem classificados na prova de seleção e atenderem aos requisitos exigidos para concorrer às vagas.



Segundo o superintendente de Responsabilidade Social e de Gestão de Riscos, Luís Eduardo Ramos Mariath, a iniciativa tem o objetivo de proporcionar o desenvolvimento econômico e social de pessoas em situação de vulnerabilidade. “Nossa metodologia de escolha do candidato levará em consideração pessoas que vivem em comunidades menos favorecidas. Só com atitudes de solidariedade como essa poderemos reduzir desigualdades”, relatou o dirigente.



A ordem de classificação será realizada por meio do método TOPSIS, que dará maior peso para candidatos com renda per capita menor e que residam em bairros com maior vulnerabilidade social na Capital ou com menor IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - nas demais cidades. Também passarão por uma prova e por uma entrevista para avaliação socioeconômica. Os melhores classificados passam para as etapas seguintes, até que se chegue à classificação final.

Datas do processo seletivo

Graduação em Enfermagem:

Inscrições: até 29 de junho, no site da instituição até 29 de junho, no

Prova presencial: 5 de julho, em dois horários, 14h e 16h, na sede da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento

Divulgação dos resultados: até 7 de julho será divulgada a lista dos 30 classificados para as próximas etapas, no link até 7 de julho será divulgada a lista dos 30 classificados para as próximas etapas,

O candidato selecionado na primeira etapa passará por uma entrevista de avaliação socioeconômica, que ocorrerá no período de 11 a 14 de julho. Já no dia 24 de julho será divulgada a lista dos dez candidatos finais selecionados, que pode ser conferida no site

Entrega de documentos: de 25 a 31 de julho

Início das aulas: 1º de agosto

Técnico em enfermagem

Inscrições: até o dia 29, no site da instituição até o dia 29, no

Prova presencial: dia 4, em dois horários: 14h e 16h, na sede da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento

Divulgação dos resultados: até 10 de julho será divulgada a lista dos 200 classificados para as etapas posteriores.

Os classificados também passam por avaliação socioeconômica, de forma presencial, entre os dias 13 e 20 de julho, com divulgação dos cem selecionados no dia 24 de julho

Início das aulas: agosto

Requisitos para concorrer às vagas

Ter concluído o ensino médio;

Não estar matriculado em curso técnico ou superior;

Não ser portador de diploma de curso superior nem técnico;

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; ou ter cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral na respectiva instituição;

Atender os seguintes critérios de renda: Para nível técnico, a renda familiar bruta mensal per capita não deve exceder o valor de um salário mínimo nacional vigente (R$ 1.320). Para nível superior, a renda familiar bruta mensal per capita não pode exceder o valor de um salário mínimo e meio nacional vigente (R$ 1.980);

Não estar inscrito em mais de uma modalidade no mesmo edital;

Não receber outro incentivo estudantil, público ou privado;

Atingir nota acima de 06 (seis) na prova de múltipla escolha;

Candidatos para o curso técnico em enfermagem precisam ter 18 anos ou mais completos no ano da matrícula ou até 1º de fevereiro de 2024.

As provas ocorrerão na Rua Ramiro Barcelos, 996, na Faculdade de Ciências da Saúde/ Escola de Formação Profissional Moinhos de Vento.