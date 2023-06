Rio Grande do Sul tem terça-feira de calor e possibilidade de chuva

Uma massa de ar quente atinge seu ápice nesta terça-feira (27) com previsão de marcas elevadas de temperatura no Rio Grande do Sul. Como resultado, a mínima e a máxima tendem a ficar acima da média em todo o Estado. O vento predomina do quadrante Norte persistente ao longo do dia. A temperatura poderá oscilar ao redor de 30°C nos vales, Oeste e Centro do Estado. Por outro lado, tem alerta para chuva forte a volumosa em cidades do extremo Sul do Estado. A projeção é de volumes entre 50 e 80 mm na região. Na quarta (28), a chegada de uma frente fria muda o tempo.

O calor também ocorre em Porto Alegre, que terá mais um dia sob a influência do ar quente proveniente do quadrante Norte. O dia poderá começar com cerração, porém em seguida o sol aparece e esquenta na Capital. Na quarta, o tempo muda da tarde para a noite devido a frente fria com previsão de chuva e declínio da temperatura.

Rio Grande do Sul:

• Máxima: 32°C

• Mínima: 13°C



Porto Alegre:

• Máxima: 28°C

• Mínima: 18°C