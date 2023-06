Porto Alegre registra mais de três mil casos de dengue neste ano

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) indicam 3.041 casos confirmados de dengue em Porto Alegre até esta segunda-feira (26) em 2023. Do total, 2.903 foram contraídos na cidade, a maioria na Zona Leste. As notificações de suspeitas de pessoas residentes na cidade somam 4.625. A porcentagem de casos confirmados em relação às notificações está em 62,7%. Os dados são parciais e estão sujeitos a revisão pela Vigilância Epidemiológica da SMS.

O mesmo balanço indica 982 suspeitas descartadas, 361 casos apresentam classificação final inconclusiva e 241 suspeitas seguem em investigação. Quatro óbitos foram confirmados em decorrência de dengue em Porto Alegre em 2023 até o momento, mesmo número registrado em todo ano de 2022.

Enquanto isso, no estado do Rio Grande do Sul, foram registrados 49 óbitos, de acordo com a. Dentre as 51.960 notificações realizadas, 23.868 foram confirmadas, 2.976 foram inconclusivas e 4.947 em investigação.Os dados estão publicados no Boletim Informativo semanal da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da SMS referente à Semana Epidemiológica 25 (18 a 24 de junho). É considerada na análise a data de início dos sintomas dos pacientes notificados. As informações constam no banco do Sistema de informação de Agravos de Notificação (Sinan).Desde o início do ano, de acordo com dados do boletim, foram notificadas 4.975 suspeitas de dengue à vigilância epidemiológica da SMS. Em relação ao mosquito Aedes aegypti, o Boletim da SE 25 deixa claro que. Dos 46 bairros monitorados, 11 seguem com infestação considerada alta. Os demais, registraram infestação moderada ou baixa. Confira a situação dos bairros aqui.