99 lança portal dedicado às autoridades policiais e ao Judiciário

A 99 lançou o Portal das Autoridades, iniciativa que busca disponibilizar globalmente um sistema online para a criação de um canal único de recebimento e resposta a ofícios enviados pelas autoridades de Segurança Pública e pelo Poder Judiciário. O objetivo é otimizar o compartilhamento de informações necessárias às investigações e trabalhar em colaboração com as autoridades no Brasil e nos países da América Latina.

• LEIA TAMBÉM: 99 lança categoria que permite negociação de tarifa entre motorista e passageiro





A medida contribui para facilitar, organizar e padronizar o recebimento e o envio dos requerimentos. Por meio do portal, poderão ser enviados ofícios referentes a pedidos de dados armazenados pela plataforma, incluindo requisições emergenciais que precisem de atenção imediata, como pessoas desaparecidas.

O Portal de Autoridades é de uso exclusivo das Autoridades Investigativas e Judiciais e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o Brasil e em 9 países da América Latina e pode ser acessado em http://lert.didiglobal.com/BR/login

“A 99 investe constantemente em tecnologia para contribuir com a proteção de motoristas, motociclistas, passageiros e das comunidades onde atua e tem uma forte política e compromisso de colaboração contínua com as autoridades. O Portal das Autoridades visa otimizar essa cooperação, tornando ainda mais ágil a entrega da resposta aos ofícios encaminhados à 99, sendo que todas as requisições podem ser acompanhadas por um painel de progresso do atendimento, otimizando o atual processo de atendimento às Autoridades e contribuindo para o ecossistema de segurança da plataforma e comunidade. O processo é coordenado por uma equipe especializada pronta a prestar o apoio necessário às autoridades, respeitando sempre a legislação aplicável, incluindo o Marco Civil da Internet”, informa Tatiana Scatena, diretora de Segurança da 99.

• LEIA TAMBÉM: Novo recurso de segurança da 99 vai mostrar o número de corridas feitas por passageiros

Ao entrar na plataforma, as autoridades encontram o histórico das solicitações dirigidas à 99 que foram enviadas através do Portal, no qual é possível acompanhar as solicitações e fazer o download do arquivo de resposta.