RS tem calor e possibilidade de chuva na fronteira com o Uruguai nesta segunda-feira

A semana começa com temperaturas elevadas para o inverno no Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, uma corrente de vento Norte/Noroeste nos baixos níveis da atmosfera irá trazer ar quente e umidade para o Estado. O amanhecer será muito abafado nesta segunda-feira (26) em cidades da Metade Oeste. Nos Campos de Cima da Serra o dia começa mais ameno.

Há risco de chuva forte em cidades do extremo sul gaúcho, sobretudo, na fronteira com o Uruguai. Durante a tarde esquenta rápido com projeção de temo abafado. A máxima oscila ao redor de 30°C no Interior.

Em Porto Alegre, o dia terá sol e nuvens com previsão de intenso abafamento. Na terça-feira (27), o tempo seguirá firme e quente. Na quarta (28) a passagem de uma frente fria favorece a ocorrência de chuva e a temperatura despensa. Entre a quinta e a sexta a tendência é de sol e frio na região.

Rio Grande do Sul - previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 11°C



Porto Alegre - previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 28

Mínima: 16