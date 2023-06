Escolas recebem vacinação contra gripe e Covid-19 nesta segunda-feira em Porto Alegre

Com objetivo de ampliar ao máximo a imunização do público infantojuvenil, o Rolê da Vacina nas escolas municipais chega a mais uma semana de atividades, com a previsão de atender crianças e adolescentes de 11 instituições. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação.Mais de 5,8 mil vacinas contra gripe e Covid-19 já foram aplicadas neste público na campanha de vacinação itinerante. Na manhã desta segunda-feira (26), as equipes de agentes de saúde estarão na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) JP Patinho Feio, no bairro São Geraldo, nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental Eva Carminatti e Onofre Pires, ambas na Lomba do Pinheiro, Escola Estadual de Educação Básica Almirante Bacelar e EEI Protásio Alves, no morro Santana. Estudantes menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação.