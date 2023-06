Prefeitura de Porto Alegre abre 254 vagas de estágio para nível superior e técnico

A prefeitura publicou no Diário Oficial de Porto Alegre, o edital de abertura para o processo seletivo de Estágio 02/2023. Os candidatos podem realizar as inscrições a partir de terça-feira (27), até 10/07 no site do CIEE-RS. No total, são 254 vagas ofertadas.Conforme o edital, 175 vagas são para nível superior, entre os cursos de Arquitetura, Arquivologia, Ciências Contábeis, Design Gráfico, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia - diversas habilitações, Farmácia, Fonoaudiologia, Física Médica, Hotelaria, Jornalismo, Pedagogia, Diversas Licenciaturas, Publicidade e Propaganda, Saúde Coletiva, Turismo.Para alunos do ensino médio, são 15 vagas e outras 64 vagas de nível técnico para os cursos de Técnico em Administração, Técnico em Edificações, Técnico em Química, Técnico em Saneamento ou Técnico em Hidrologia, Técnico em Secretariado, Técnico em Telecomunicações, Técnico em Estrada, Técnico em Farmácia e Magistério.