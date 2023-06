Tempo fica instável nesta sexta-feira na metade Norte do Estado

O tempo fica instável hoje (23) em cidades da metade Norte do Estado. Atenção para o risco de chuva forte e volumes expressivos na divisa com Santa Catarina. Modelos indicam entre 50 e 70 mm nessas áreas. Chove também em partes da Serra e Grande Porto Alegre, mas em geral com menor intensidade e volumes sem risco de repique de cheia nos rios. Na Metade Sul e Oeste a umidade estará presente com nuvens alternando com períodos de sol. Não se afasta a ocorrência de chuva passageira. A temperatura não passa muito de 20°C.

PORTO ALEGRE

O tempo fica instável na região ao longo desta sexta-feira. Pancadas de chuva poderão ocorrer especialmente na primeira metade do dia. No sábado (24) o tempo abre com sol e aquecimento. Entre o domingo (25) e a segunda (26), contudo, poderá voltar a chover mais forte na região.

Máxima: 20°C

Mínima: 14°C

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 22°C

Mínima: 7°C