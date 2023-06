Programa Reabilita capacita deficientes visuais em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (22), a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs) firmou uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, promovendo o programa Reabilita. Com isso, os deficientes visuais tem acesso a oficinas de capacitação, onde são ofertadas as temáticas de atendimento psicológico e sócio assistencial, orientação e mobilidade, ensino do sistema braille, tecnologia assistiva e informática básica.

O secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Paulo Brum, ressalta o suporte financeiro do executivo, que possibilita o aumento do atendimento gratuito oferecido pela Acergs. Ele comenta da importância de integrar o cego junto à sociedade e que o programa Reabilita busca "dar dignidade para as pessoas com deficiências visuais".

O presidente da associação, Glailton Winckler, relembra a antiga parceria da Acergs com a prefeitura, que foi encerrada em 2017. Neste ano, por meio de edital, foi firmada novamente. "Temos o intuito da reabilitação básica e preparar eles para o mercado de trabalho, atividades acadêmicas e a vida no geral", projeta. Ele resume que a intenção da instituição é "preparar o cidadão para estar presente em todos os ambientes".

As vagas para as oficinas são gratuitas e o programa tem duração estimada de 12 meses. A instituição atua na acolhida e auxílio de pessoas com perda de visão e cegos há mais de 56 anos, e conta com voluntários. Com a parceria junto à prefeitura da Capital, haverá um aumento das aulas e auxílios oferecidos à população com deficiência visual.

O vice-presidente da associação, Gilberto Kremer, ressalta a importância da Acergs como um ponto de apoio na vida de pessoas com perda parcial ou total de visão. Ele comenta sobre a dificuldade de entidades do terceiro setor e afirma que com a parceria haverá mais vagas para atender mais pessoas. Atualmente há fila de espera para as oficinas e serviços ofertados pela instituição.

O aluno da Acergs, Rafael Ribas, destacou o valor da instituição na sua vida. Ele conta que ficou cego há três anos e quando iniciou o processo de perda de visão, procurou ajuda. "Tive o acolhimento em todas as áreas, principalmente, na psicossocial, que me mostrou que é possível seguir mesmo com a deficiência", conta. Ele, que nunca tinha trabalhado em computador, aprendeu a mexer nas aulas de tecnologia assistiva e informática básica. Com o conhecimento adquirido, retomou a confiança, concluiu o Ensino Médio e também prestou o Enem. Ribas, agora, é universitário.