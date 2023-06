Estudo aponta fragilidades e soluções para evitar o colapso do sistema de saúde no Brasil

Um raio-x do atual cenário da Saúde no Brasil – apresentado no relatório Setor em Foco “Saúde: Desafios e Perspectivas para o Setor da Saúde no Brasil, produzido pelo time de Health Management da Bateleur” – expõe as fragilidades do atual sistema e aponta possíveis soluções para evitar o esgotamento do modelo praticado no País. No Brasil, 24,4% da população são atendidos por planos de saúde privados, sendo a maior parte desses beneficiários (69,4%) vinculada a um plano empresarial.

“É fundamental reavaliar este modelo que tem se mostrado largamente inadequado e insuficiente, substituindo-o por um formato de remuneração relacionado à qualidade da assistência prestada e à satisfação dos pacientes e dos custos”, argumenta o sócio da Bateleur e líder do time de Health Management, Mauro Medeiros Borges.

Entre os principais resultados, o estudo mostra que o número de cidadãos acima de 60 anos vem aumentando de forma exponencial nos últimos anos (de 2010 a 2023, subiu 118%). Além disso, a evolução do número de beneficiários idosos, passou de 5,1% em 2010 para 7,2% em 2022. No Rio Grande do Sul, segundo o Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG), a expectativa de vida chegou aos 77,45 anos em 2020, um aumento de 0,19 ano na comparação com 2019, quando atingiu 77,26 anos.

Nesse contexto, os movimentos de verticalização e consolidação seguem como os caminhos mais imediatos para a mitigação dos problemas e das fragilidades da saúde em todo o Brasil. “Mesmo que atuem como paliativos e não ajam sobre a questão que está na origem das dificuldades do setor, que é o modelo de remuneração no qual está organizado o sistema de saúde brasileiro, eles contribuem, no curto prazo, para a ampliação da eficiência e do resultado das operações, ainda mais em um contexto de juros altos, que compromete a capacidade de investimento”, ressalta o sócio da Bateleur.