Tempo fica instável ao longo desta quinta-feira, especialmente no Norte e Leste do Estado

O tempo fica instável ao longo desta quinta-feira (22), especialmente em partes da metade Norte e Leste do Estado. No Sul e Oeste as nuvens tendem a diminuir ao longo do dia com amplas aberturas durante a tarde. A expectativa é de um pouco de frio junto a fronteira com o Uruguai com mínimas ao redor de 8 a 9° C. Durante a tarde a temperatura sobe devagar e não passa muito de 18°C na maior parte das regiões. Os próximos dias serão de muita umidade com variação de nuvens e retorno da chuva mais abrangente no fim de semana.

PORTO ALEGRE

O tempo seguirá instável com muitas nuvens e pancadas de chuva, sobretudo, na primeira metade do dia. Amanhã o sol aparece entre nuvens com maior amplitude térmica. No fim de semana esquenta e uma frente quente poderá gerar chuva mais abrangente de sábado para domingo.

Máxima: 19°C

Mínima: 14°C

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 20°C

Mínima: 8°C

