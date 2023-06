Defesa Civil pede doações aos atingidos pelo ciclone no Estado

O governo do Estado mobilizou mais entidades como pontos de doação de alimentos, agasalhos e outros itens, devido às perdas que milhares de gaúchos sofreram com a passagem do ciclone extratropical entre quinta e a sexta-feira da última semana. Além da Campanha do Agasalho, que começou dia 22 de maio, agora o foco é a distribuição de doações aos atingidos pela tragédia.