Piratini projeta R$ 91 milhões do governo federal para auxiliar municípios afetados pelo ciclone

Uma comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite apresentou nesta quarta-feira ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em Brasília, a primeira estimativa de recursos necessários para apoio da União à reconstrução de municípios afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada. No total, o Executivo gaúcho calcula que são necessários cerca de R$ 91,6 milhões para recuperação dos principais estragos. Por se tratar de um cálculo inicial, o valor poderá aumentar.

"Esse foi o pior evento climático dos últimos 40 anos no RS. O governo federal tem sido muito atencioso e sensível às demandas do Estado. Trouxemos a Brasília uma comitiva com secretários estaduais e deputados para reforçar a mobilização por esse apoio", diz Leite.

Ao titular do Ministério, Waldez Góes, o governador e a comitiva apresentaram um panorama dos efeitos do ciclone, que resultou em 16 mortes até o momento. Além disso, 54 municípios foram atingidos e há mais de 15 mil pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados.

Quanto aos recursos para reconstrução, inicialmente o Estado pede R$ 30,6 milhões para recuperação de rodovias, pontes e estradas vicinais; R$ 26 milhões para 88 escolas afetadas; R$ 20 milhões para hospitais e postos de saúde; e R$ 15 milhões para construção de casas.