Rio Grande do Sul pode ter áreas com chuva forte nesta quarta-feira

A instabilidade atinge com mais força a Metade Oeste e Sul desde a madrugada. Da tarde para a noite a chuva se espalha por grande parte das áreas, inclusive as áreas impactadas pelo ciclone. As informações são da Metsul Meteorologia. inverno começa com instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, dia 21 de junho.Da tarde para a noite a chuva se espalha por grande parte das áreas, inclusive as áreas impactadas pelo ciclone. As informações são da Metsul Meteorologia.

De uma forma geral, os modelos meteorológicos não indicam acumulados elevados, contudo, não se afasta a possibilidade de chuva forte passageira. A temperatura oscila pouco e o frio do amanhecer diminui em relação ao começo da semana que foi gelado. Na quinta-feira, dia 22 de junho, o tempo seguirá instável.



O tempo fica instável com nuvens e pancadas de chuva, sobretudo, a partir da tarde e durante a noite em Porto Alegre. Na quinta-feira, 22 de junho, o dia começa com chuva, porém, o tempo melhora a tarde. Na sexta-feira, dia 23 de junho, o sol predomina com chuva passageira. No fim de semana uma frente quente pode trazer chuva forte.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 20°C

Mínima: 3°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 16ºC

Mínima: 12ºC